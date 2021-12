Dave Bautista gwiazdą nowego filmu Shyamalana 0

Już niebawem Dave Bautista dopisze do swojego filmowego CV kolejne znane nazwisko hollywoodzkiego reżysera, z którym pracował. Były zapaśnik będzie jedną z gwiazd nowego dzieła M. Nighta Shyamalana.

W ostatnim czasie Dave Bautista miał okazję pracować z wieloma cenionymi filmowcami – w kinach cały czas leci Diuna w reżyserii Denisa Villeneuve’a, gdzie ten aktor gra jedną z ról. Już niedługo Dave Bautista wejdzie natomiast na plan nowego filmu króla ekranowych twistów, czyli M. Nighta Shyamalana.

Były zapaśnik zagra jedną z ról w produkcji noszącej tytuł Knock at the Cabin. Shyamalan nie tylko zajmie się reżyseria, ale również przygotuje scenariusz. Jak to już bywa u tego reżysera, fabuła trzymana jest w tajemnicy we wczesnej fazie rozwoju projektu.

Universal Pictures, które sfinansuje film, ustaliło już jego datę premiery. Knock at the Cabin trafi do kin 3 lutego 2023 roku.

Źrodło: Deadline