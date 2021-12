Sylvester Stallone negocjuje główną rolę w serialu Taylora Sheridana ''Kansas City'' 0

Jak donoszą zagraniczne media Sylvester Stallone jest w trakcie negocjacji do objęcia głównej roli w serialu kryminalnym 'Kansas City', za który odpowie Taylor Sheridan, twórca hitowej ranczerskiej produkcji Yellowstone.

na zdjęciu Sylvester Stallone, film ''Niezniszczalni 2''

Jeśli rozmowy zakończą się pomyślnie to występ w Kansas City będzie pierwszą tak dużą rolą Stallone’a w telewizyjnej produkcji. Do tej pory występował on w takich projektach raczej w gościnnych rolach.

Kansas City powstaje dla Paramount +. To najnowszy projekt Sheridana, po serialu Mayor of Kingstown i prequelu Yellowstone – 1883. Scenariusz serialu pisze Terence Winter, który objął także funkcję showrunnera.

Stallone wcieliłby się w rolę Salla, włoskiego gangstera z Nowego Jorku, który zmuszony jest przenieść się do nowego miejsca, miasteczka Kansas City w stanie Missouri. Mężczyźnie ciężko jest odnaleźć się w nowych warunkach, a przywrócenie władzy swojej mafijnej rodzinie w tym zmodernizowanym, prostym mieście, nie jest łatwym zadaniem. Sal spotyka jednak na swojej drodze niespodziewanych sojuszników, którzy pomagają mu w niekonwencjonalnej drodze na szczyt.

Stallone’a w najbliższym czasie ujrzymy w 4. części filmu Niezniszczalni, w dramacie Samaritan i w trzeciej części Strażników Galaktyki.

