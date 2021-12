''Outer Banks'' z odnowieniem na 3. sezon 0

Po ponad czterech miesiącach od premiery drugiego sezonu serialu Outer Banks, Netflix postanowił dać tej młodzieżowej produkcji zielone światło na realizację trzeciej serii.

fragment plakatu promującego serial ''Outer Banks''

Outer Banks to opowieść o dojrzewaniu grupy bliskich przyjaciół („Pogues”) z malowniczych wysp Outer Banks w Karolinie Północnej. Po huraganie wyspy zostają pozbawione prądu na cały sezon wakacyjny. Uruchamia to łańcuch zdarzeń, który zmusza grupę nastolatków do podjęcia ważnych życiowych decyzji. Poszukiwania zaginionego ojca lidera grupy, zakazane romanse, gra o wysoką stawkę i narastający konflikt między Pogues i jej rywalami, to wszystko spowoduje, że tego lata młodzi nigdy nie zapomną. Drugi sezon przyniósł nowych wrogów, 400 mln wciąż jest w grze, a kolejne sekrety wychodzą na światło dzienne.

Produkcja ta od czasu premiery pierwszej serii jest hitem Netflix. Drugi sezon przez cztery tygodnie po premierze zajmował pierwsze miejsce na świecie na liście Top 10.

Za serial odpowiadają Jonas Pate, Josh Pate i Shannon Burke. W trzecim sezonie powrócą Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Austin North, Drew Starkey i Charles Esten. W kolejnej serii więcej ekranowego czasu otrzyma Cleo, w którą wciela się Carlacia Grant.

Źrodło: deadline