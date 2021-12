''Venom 3'' powstanie? - według producentki Amy Pascal film jest w planach 0

Podczas, gdy w dalszym ciągu Venom 2: Carnage podbija polskie i światowe kina, producentka filmowa Amy Pascal podczas jednego z ostatnich wywiadów, zapytana o przyszłość serii Venom, zdradziła iż trzecia część jest już na etapie planowania.

film ''Venom 2: Carnage''

Oprócz tego, Pascal nie powiedziała nic więcej na temat planowanej kontynuacji. Obecnie zainteresowanie jej i Sony Pictures w całej mierze skupia się na debiucie oczekiwanego filmu Spider-Man: Bez drogi do domu, który zadebiutować ma 17 grudnia.

Jesteśmy w tej chwili na etapie planowania. Jednakże na razie cała nasza uwaga skupia się na tym, aby wszyscy przyszli i zobaczyli 'Bez drogi do domu'. powiedziała Pascal

Venom 2: Carnage to największy kinowy hit ery pandemicznej. Film od swojej premiery w październiku zarobił już ponad 480 mln dolarów na całym świecie. Venom to jedna z najważniejszych, najbardziej złożonych postaci Marvela. Seria opowiada o dziennikarzu Eddie’m Brocku (Tom Hardy), którego ciało w wyniku eksperymentu scaliło się z obcą formą życia – Venomem. W drugiej części poznaliśmy Carnage’a (Woody Harrelson). Jest to jeden z najbardziej znanych czarnych charakterów Marvela.

Źrodło: ComingSoon