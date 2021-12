Madison (Annabelle Wallis) zaczyna pewnego dnia doświadczać makabrycznych wizji. Podczas nagłych ataków paraliżu kobieta widzi, jak tajemnicza postać dokonuje okrutnych morderstw. Prawdziwy dramat rozpoczyna się jednak dopiero wtedy, gdy okazuje się, że wszystkie zabójstwa wydarzyły się naprawdę.

Po wielu latach poczułem, że nadszedł czas, aby wrócić do korzeni, do mocniejszych horrorów takich jak "Piła" i "Wyrok śmierci". Czułem, że znowu muszę spróbować czegoś innego. Było dla mnie bardzo ważne, żeby zrobić coś oryginalnego i odważnego. "Wcielenie" jest inspirowane filmami, które uwielbiałem w dzieciństwie. To powrót do horrorów w stylu lat 80. i wczesnych 90., takich jak te stworzone przez wielkich mistrzów horroru: Dario Argento, Wesa Cravena, Davida Cronenberga. Kto wie, kiedy znowu będę miał okazję spróbować czegoś takiego?

mówi James Wan, reżyser filmu