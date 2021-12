4. sezon serialu ''Szpital New Amsterdam'' od stycznia na FOX! 0

Szpital New Amsterdam to niesamowicie popularny medyczny serial, który premierowo w naszym kraju debiutuje na kanale FOX. Jesienią mogliśmy podziwiać zmagania Maksa Goodwina i jego szpitalnego zespołu w trzecim sezonie serialu, a już w styczniu swoją premierę będzie mieć kolejna seria.

serial ''Szpital New Amsterdam''

19 stycznia 2022 roku to data, którą powinni zapisać w kalendarzach wszyscy polscy fani Maksa Goodwina i jego szpitalnego zespołu. Właśnie tego dnia o godzinie 22:00, po raz pierwszy w Polsce, wyłącznie na kanale FOX, pojawi się premierowy odcinek czwartego sezonu serialu Szpital New Amsterdam! Najnowsza część będzie w dużej mierze oparta na haśle „miłość leczy”. Co dokładnie się pod nim kryje? Tego widzowie będą dowiadywać się w każdą środę.

Trzeci sezon Szpitala New Amsterdam jest aktualnie emitowany na polskim rynku wyłącznie na kanale FOX. Widzowie mogą śledzić kolejne zmagania lekarzy z nowojorskiego szpitala zarządzanego przez dra Maksa Goodwina od 13 października, a świetne wyniki oglądalności sprawiły, że miniony październik był pod tym względem najlepszym miesiącem w historii kanału w Polsce. Po sukcesie trzeciej części FOX poinformował o premierze kolejnego sezonu.

Po wątku pandemicznym, na którym skupiał się trzeci sezon, przyszedł moment wytchnienia, radości i szczęścia. Po trudnym czasie, z jakim przyszło się zmierzyć bohaterom, zaczną oni wsłuchiwać się w głos swojego serca i wybiorą drogę prowadzącą do miłości. Nie bez powodu hasłem najnowszej części medycznego hitu jest „miłość leczy”, a odcinki w dużej mierze skupiają się na wątku historii Maksa (Ryan Eggold) i Helen (Freema Agyeman), których przyjaźń przerodzi się w coś więcej. Czwarty sezon to także nowe postacie. Do obsady serialu dołączą dwie nowe osoby – Michelle Forbes (serialowa dr Veronica Fuentes) oraz Sandra Mae Frank (serialowa dr Elizabeth Wilder), które nieco namieszają w szpitalnych murach.

W serialu występują również: Janet Montgomery w roli dr Lauren Bloom, Jocko Sims jako dr Floyd Pearson oraz Tyler Labine jako dr Iggy Frome.

Szpital New Amsterdam to adaptacja książki Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital autorstwa Erica Manheimera. Fabuła serialu skupia się na doktorze Maksie Goodwinie, dyrektorze medycznym, któremu zależy, aby szpitalowi przywrócić dawną świetność.

Źrodło: media.foxtv.pl