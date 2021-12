Kristen Bell i Tom Riley w zwiastunie serialu Netflix ''Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie'' 0

Netflix zaprezentował oficjalny zwiastun limitowanego serialu Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie. Produkcja ta opisywana jest jako czarna komedia z elementami thrillera psychologicznego. Główną rolę otrzymała Kristen Bell.

na zdjęciu Kristen Bell, serial ''Dobre miejsce''

Zawód miłosny sprawia, że każdy dzień w życiu Anny (Kristen Bell) wygląda tak samo. Z lampką wina w ręce patrzy w okno, obserwując, jak życie toczy się bez jej udziału. Alkohol miesza z silnymi tabletkami na receptę, przez co coraz częściej doświadcza silnych epizodycznych napadów depresji, podczas których ma halucynacje. Gdy do domu naprzeciwko wprowadza się przystojny nowy sąsiad (Tom Riley) z uroczą córką, Anna zaczyna dostrzegać światełko w tunelu. Przynajmniej do dnia, gdy jest świadkiem makabrycznego morderstwa… a może tylko jej się zdawało?

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Za serial odpowiadają Rachel Ramras, Hugh Davidson i Larry Dorf. W obsadzie oprócz Bell i Rileya, znajdują się także Samsara Yett, Michael Ealy, Mary Holland, Shelley Hennig, Cameron Britton, Christina Anthony i Benjamin Levy Aguilar.

Premiera serialu Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie zaplanowana jest na 28 stycznia 2022 roku.

Źrodło: Netflix