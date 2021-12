Pierwsza zapowiedź 2. sezonu serialu ''Superman i Lois'' 0

Stacja The CW, dla której powstaje serial Superman i Lois opublikowała pierwszą zapowiedź oczekiwanego drugiego sezonu o pochodzącym z planety Krypton superbohaterze. Ustalona została także data premiery. Nowych epizodów spodziewać możemy się już w styczniu.

na zdjęciu Elizabeth Tulloch, Tyler Hoechlin, serial ''Superman i Lois''

Poniższa zapowiedź ukazuje nam Supermana znajdującego się w dość trudnej sytuacji. Stara się on bowiem zrównoważyć swój obowiązek wobec świata z obowiązkami ojca i męża, co wcale nie jest łatwe i czy w ogóle możliwe? To spowoduje rozłam pomiędzy Clarkiem a Lois. Czy małżonkowie poradzą sobie z tym kryzysem? Wideo daje nam także pierwsze spojrzenie na porucznika Mitcha Andersona, w którego wciela się Ian Bohen, który naciska na Clarka, aby ten zobowiązał się do wierności Ameryce i chronienia jej przed wszelkimi niebezpieczeństwami.

Po latach walki ze złoczyńcami, potworami oraz najeźdźcami z kosmosu siejącymi spustoszenie w Metropolis najsłynniejszy na świecie superbohater, Człowiek ze Stali (Tyler Hoechlin), oraz dziennikarka Lois Lane (Elizabeth Tulloch), stają twarzą w twarz z jednym z największych wyzwań – stresem, presją oraz złożonością bycia pracującymi rodzicami w dzisiejszym skomplikowanym świecie. Jakby tego było mało, Clark i Lois zdają sobie sprawę, że ich synowie, Jonathan (Jordan Elsass) i Jordan (Alexander Garfin), mogli odziedziczyć supermoce po ojcu, które z czasem mogą się w nich ujawnić.

W drugim sezonie z nowych twarzy oprócz Iana Bohena, zobaczymy Tayler Buck jako Natalie Irons. Do roli Lucy Lane powraca także znana z serialu Supergirl Jenny Dewan.

Premiera 2. sezonu Superman i Lois już 11 stycznia 2022 roku.

