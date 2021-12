Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nie żyje Sylwester Chęciński, reżyser trylogii o Pawlakach i Kargulach 0

Nie żyje Sylwester Chęciński, znany polski reżyser oraz scenarzysta. Filmowiec miał 91 lat.

O śmierci cenionego polskiego filmowca poinformował jego syn, lekarz Igor Chęciński. Kariera filmowa pana Sylwestra trwała grubo ponad cztery dekady. W tym czasie udało mu się nakręcić 16 filmów fabularnych, które na stałe zapisały się w historii rodzimego kina.

Jako reżyser zadebiutował na początku lat 60. filmem Historia żółtej ciżemki. W pamięci kinomanów na zawsze pozostanie jego trylogia o Pawlakach i Kargulach, na którą składają się taki filmy, jak Sami swoi, Nie ma mocnych oraz Kochaj albo rzuć. To właśnie te trzy produkcje są najczęściej kojarzone z dorobkiem reżyserskim Sylwestra Chęcińskiego. Nie można jednak zapominać, że to właśnie on nakręcił Wielkiego Szu z Janem Nowickim oraz Rozmowy kontrolowane ze Stanisławem Tymem. W jego filmach grały największe gwiazdy polskiego ekranu.

A Wy, które filmy tego cenionego polskiego filmowca lubicie najbardziej?