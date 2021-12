Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Psycho Goreman" na kasetach VHS! Powrót do nostalgii lat 90. - czyta Maciej Gudowski 0

Odwołujący się do urokliwego, niskobudżetowego kina science-fiction lat 80. i 90. Psycho Goreman wchodzi do kin już 10 grudnia! Wierzymy, że filmy powinno się oglądać na dużym ekranie, ale trudno pozbyć się wrażenia, że kultowy już format VHS to naturalne środowisko krwawej rozwałki, jaką kochają fani kina gatunkowego.

Choć mało kto ma jeszcze w domu magnetowid, dystrybutor filmu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom miłośnikom VHS-ów i wydaje Psycho Goreman na limitowanej, kolekcjonerskiej edycji kaset! Psycho Goreman staje się tym samym pierwszym od 20 (!) lat filmem wydanym w Polsce oficjalnie na nośniku magnetofonowym. Edycja VHS trafi do widzów (i ostatnich wypożyczalni) już przed nadchodzącymi Świętami. I nie jest to żadna atrapa – na kasecie znajdzie się pełna wersja filmu, a co więcej – czytana głosem jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich lektorów Macieja Gudowskiego.

VHS-owe wydanie Psycho Goreman stało się możliwe dzięki współpracy z kolektywem VHS Hell. Ponieważ nie ma już w Polsce (ani na świecie) oficjalnych kopiarni VHS, wszystkie egzemplarze zostaną przygotowane przez miłośników retro technologii.

Psycho Goreman to najntisowy z ducha list miłosny do praktycznych efektów specjalnych, krwawej rozwałki i totalnego filmowego szaleństwa. Reżyser Steven Kostanski (znany z „The Void”) puszcza wodzę fantazji i pozwala sobie na stworzenie filmu, który wszyscy chcielibyśmy obejrzeć jako dzieciaki – krwawej, wulgarnej i zupełnie pozbawionej hamulców opowieści o napędzanym żądzą zniszczenia kosmicie, który przybywa na Ziemię i wpada w sidła małej (choć równie wrednej!) dziewczynki. Kosmiczna zagłada jeszcze nigdy nie była tak zabawna.

Źrodło: VELVET SPOON