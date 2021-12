Zielony Goblin, Electro i Doktor Octopus powracają w filmie "Spider-Man. Bez drogi do domu" 0

Do premiery widowiska Spider-Man. Bez drogi do domu pozostało już niewiele czasu. Dzisiaj prezentujemy Wam nowy materiał udostępniony przez polskiego dystrybutora.

"Spider-Man. Bez drogi do domu"

Zielony Goblin, Electro i Doktor Octopus powracają w filmie Spider-Man. Bez drogi do domu. Zobaczcie materiał filmowy aby dowiedzieć się nieco więcej o powrocie kultowych przeciwników Człowieka Pająka.

Po raz pierwszy w kinowej historii Spider-Man, nasz przyjazny bohater z sąsiedztwa zostaje zdemaskowany i nie jest już w stanie oddzielić swojego normalnego życia od wysokiej stawki bycia superbohaterem. Kiedy prosi o pomoc Doktora Strange’a, stawka staje się jeszcze bardziej niebezpieczna, zmuszając go do odkrycia, co to naprawdę znaczy być Spider-Manem.

Spider-Man. Bez drogi do domu trafi do kin 17 grudnia.

Źrodło: United International Pictures