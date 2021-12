Dziedzictwo. Rywalizacja. Zderzenie jest nieuchronne. - oficjalny zwiastun 4. sezonu ''Cobra Kai'' 0

Już tylko 3 tygodnie dzielą nas od premiery czwartego sezonu niezwykle udanego serialu Cobra Kai. Seria ta po przejęciu produkcji przez Netflix od Youtube jest pierwszą w całości zrealizowaną przez platformę. Serwis, aby podsycić emocję związane z premierę opublikował pełną zapowiedź produkcji. Możecie być pewni, że będzie się działo!

fotografia promująca 4. sezon serialu ''Cobra Kai''

Akcja serialu Cobra Kai toczy się ponad 30 lat po historycznym turnieju karate z 1984 r. Mimo upływu lat Daniel LaRusso (Ralph Macchio) i Johnny Lawrence (William Zabka) pozostają skłóconymi ze sobą rywalami. Jednak w sezonie 4. dojo Miyagi-Do i Orli Kieł łączą siły, aby pokonać Cobra Kai w turnieju All Valley w kategorii do lat 18. Przegrani będą musieli na dobre odwiesić swoje karategi do szafy. Samantha i Miguel próbują utrzymać sojusz szkół, a Robby stawia wszystko na Cobra Kai. Sytuacja w dolinie nigdy nie była tak napięta. Jakie triki trzyma w zanadrzu Kreese? Czy Daniel i Johnny będą w stanie zakopać topór wojenny i wspólnie pokonać rywala? A może to Cobra Kai zostanie jedyną twarzą karate w dolinie?

Premiera 4. sezonu serialu już 31 grudnia 2021 roku tylko na Netflix.

Źrodło: Netflix