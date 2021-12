Thora Birch odchodzi z serialu o Wednesday Addams Tima Burtona 0

Thora Birch, która w serialu Netflix Wednesday wcielić miała się w Tamarę Novak, botaniczkę i opiekunkę tytułowej bohaterki w Nevermore Academy, odeszła z produkcji. Powodem jej decyzji są problemy osobiste.

na zdjęciu Thora Birch, serial ''The Walking Dead''

Obecnie w Rumunii trwają już zdjęcia do serialu, za reżyserię i produkcję którego odpowiada Tim Burton. Jak donoszą zagraniczne media Thora wróciła do USA, aby zająć się sprawą osobistą – chodzi o poważną chorobę w jej rodzinie i nie wróci już na plan.

Birch przed rezygnacją zdążyła już nakręcić większą część scen ze swoim udziałem. Jak na razie nie do końca wiadomo co z jej rolą zrobią producenci. Jest pomysł na pozostawienie jej taką jaka była pierwotnie. Do sezonu dołączyć zaś miałaby nowa postać, która w subtelny sposób przejęłaby w odpowiednim czasie rolę Tamary Novak.

Obsada serialu Wednesday prezentuje się znakomicie. W rolach głównych wystąpią Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán i Jenna Ortega. Wcielą się oni odpowiednio w Morticię Addams, Gomeza Addamsa i Wednesday Addams.

Fabuła Wednesday opowie nam o nastoletniej córce Addamsów, która uczęszcza do Nevermore Academy. Zmaga się ona z wieloma problemami od zwyczajnych po te nadnaturalne. Stara się opanować swoje parapsychologiczne zdolności, udaremnić serię morderstw oraz rozwiązać tajemnicę jej rodziny, w którą uwikłana jest ona od ćwierć wieku. W międzyczasie próbuje żyć normalnym życiem przeżywając miłosne rozterki i walcząc z burzą hormonów.

Serial składać ma się z ośmiu odcinków i na platformę Netflix trafi w przyszłym roku.

Źrodło: deadline