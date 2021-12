Znamy nominowanych do Paszportów Polityki 2021 w kategorii Film 0

Ogłoszenie nominacje do jednych z najważniejszych nagród kulturalnych, chodzi o Paszporty Polityki. W kategorii Film nominowani zostali: Łukasz Grzegorzek, Łukasz Ronduda i Aleksandra Terpińska.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę nominowanych:

Łukasz Grzegorzek – Reżyser samouk, scenarzysta, montażysta, były tenisista, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Pochodzi z Nysy (rocznik 1980). W wieku 18 lat zrezygnował z zawodowego uprawiania sportu. Robił zwiastuny telewizyjne, spoty ramówkowe, teledyski, równocześnie zbierał doświadczenie jako prawnik zatrudniony w firmie deweloperskiej. W debiut fabularny Kamper (2016 r.) o kryzysie małżeńskim trzydziestolatków zainwestował z żoną Natalią, producentką filmową, wszystkie wspólne oszczędności, a spora część zdjęć została nakręcona w ich mieszkaniu na Mokotowie. Kolejna fabuła Córka trenera (2018 r.) o buncie nastolatki wyrywającej się spod kurateli zaborczego ojca zawierała wyraźne ślady biografii reżysera i spotkała się z ciepłym przyjęciem widzów i krytyki. „Moje wspaniałe życie”, trzeci pełnometrażowy, w pełni autorski film Grzegorzka otrzymał nagrodę za najlepszą reżyserię na festiwalu w Gdyni oraz nagrody dla Najlepszej aktorki (Agata Buzek) i aktora (Jacek Braciak) na tegorocznym Off Camera.

Łukasz Ronduda – Reżyser, kurator warszawskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, scenarzysta, wykładowca akademicki m.in. na prestiżowym Princetown University oraz słynnym Columbia University w Nowym Jorku. Autor książek Strategie subwersywne w sztukach medialnych oraz Sztuka polska lat 70. Awangarda, a także (wraz z Barbarą Piwowarską) Polska Nowa Fala. Historia zjawiska, którego nie było. Urodził się w 1976 r. Reżyserii uczył się w Szkole Mistrzowskiej Andrzeja Wajdy. W kinie stworzył wyjątkowy sposób ukazywania rzeczywistości poprzez biografie artystów, którzy zacierają granice między happeningiem, medialnym wizerunkiem i otaczającym ich światem – jak Oskar Dawicki, artysta multimedialny, fotografik, autor instalacji obiektów, któremu Ronduda poświęcił filmowy debiut Performer (nakręcony z Maciejem Sobieszczańskim i operatorem Łukaszem Guttem w 2015 r.). Na Berlinale został uhonorowany nagrodą Think: The Award. W 2017 r. powstało Serce miłości o destrukcyjnej rywalizacji Wojciecha Bąkowskiego i Zuzanny Bartoszek. Kolejny projekt Rondudy i Gutta, Wszystkie nasze strachy, o artyście Danielu Rycharskim, katoliku i geju (laureacie Paszportu POLITYKI), wygrał festiwal w Gdyni, zdobywając oprócz Złotych Lwów m.in. nagrodę za najlepsze zdjęcia i nagrodę dziennikarzy.

Aleksandra Terpińska – Reżyserka, scenarzystka, dokumentalistka, współautorka seriali, reklam i teledysków. Urodziła się we Wrocławiu w 1983 r. Ukończyła reżyserię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz psychologię we Wrocławiu. Doświadczenie reżyserskie zdobywała, współpracując z Małgorzatą Szumowską, Wojciechem Smarzowskim oraz Marcinem Krzyształowiczem. Jej szkolne etiudy i krótkometrażówki szokowały dojrzałością, perfekcyjnym rzemiosłem, a także odwagą łamania stereotypów. Jej filmy były prezentowane na najważniejszych festiwalach na świecie, m.in. w Cannes, San Sebastian, Telluride, Palm Springs czy Clermont-Ferrand. Zdobyły ponad 50 nagród. Pełnometrażowa fabuła Terpińskiej Inni ludzie to najlepsza jak dotąd filmowa realizacja prozy Doroty Masłowskiej.

Nagrody kulturalne Polityki zostaną wręczone 18 stycznia.

