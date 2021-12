Nie żyje Anna Rice - autorka ''Kronik wampirów'' miała 80 lat 0

Wieczorem, 11 grudnia w wyniku komplikacji po udarze w wieku 80 lat zmarła autorka niezwykle popularnego cyklu Kroniki wampirów, w skład którego wchodzi m.in. Wywiad z wampirem czy Królowa potępionych.

na zdjęciu Anne Rice

Informację o śmierci pisarki przekazał wczoraj za pośrednictwem mediów społecznościowych jej syn Christopher Rice.

Anne Rice wraz z swoim synem była zaangażowana w projekt AMC. Stacja ta zakupiła prawa do ekranizacji twórczości tej amerykańskiej pisarki. Obecnie w realizacji są dwa seriale. Jeden oparty o powieść Wywiad z wampirem. Drugi zaś nosi tytuł Anne Rice’s Mayfair Witches i oprze swą fabułę na trylogii Lives of the Mayfair Witches.

Debiutancką powieścią Anne Rice był Wywiad z wampirem, który rozpoczyna najpopularniejszy cykl pisarki Kroniki wampirów. Światło dzienne ujrzał on w 1976 roku. Rice na swoim koncie ma także inne słynne gotyckie cykle, m.in. Dzieje czarownic z rodu Mayfair czy Nowe kroniki wampirów. Napisała także erotyczny cykl Śpiąca królewna.

Źrodło: Twitter