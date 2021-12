Netflix ogłasza obsadę nowego serialu Flanagan ''The Fall of the House of the Usher'' 0

Dotychczasowa współpraca Flanagana z platformą Netflix przebiega bardzo owocnie. Wszelkie wypuszczone przez filmowca serie stają się wielkim hitem serwisu. Po sukcesie swojego ostatniego dzieła Nocna msza, Flanagan już pracuje nad nowym projektem. To adaptacja noweli grozy Zagłada domu Usherów autorstwa Edgara Allana Poego. Ogłoszona została właśnie obsada serialu.

na zdjęciu Samantha Sloyan, serial ''Nocna msza''

Serial nosi tytuł The Fall of the House of the Usher i ma być limitowaną produkcją, czyli dokładnie tak jak wszystkie dotychczasowe dzieła Flanagana dla Netflix.

W obsadzie serialu są: Michael Trucco, T’Nia Miller, Paola Nuñez, Henry Thomas, Kyleigh Curran, Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Kate Siegel, Sauriyan Sapkota, Zach Gilford, Katie Parker, Malcolm Goodwin, Crystal Balint, Aya Furukawa, Daniel Jun, Matt Biedel, Ruth Codd, Annabeth Gish, Igby Rigney, Jayr Tinaco i Robert Longstreet, a także Frank Langella, Mark Hamill, Carla Gugino, Mary McDonnell i Carl Lumbly.

Książka Poego na podstawie, której powstać ma serial porusza tematy szaleństwa, izolacji i rodziny, a więc wszystko to co Flanagan umieszczał już w swoich wcześniejszych projektach. Fabularne szczegóły serialu trzymane są w tajemnicy. Ma on jednak nie czerpać tylko z wspomnianej noweli, ale także z innych prac Poego.

The Fall of the House of the Usher ma składać się z ośmiu odcinków. Seria opisywana jest jako epicka opowieść o chciwości, horrorze i tragedii.

Źrodło: deadline