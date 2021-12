Rozwód Margaret i Iana Campbell tematem 2. sezonu serialu ''Skandal w angielskim stylu'' - zobacz zwiastun 0

Stacja BBC opublikowała oficjalną zapowiedź drugiego sezonu serialu Skandal w angielskim stylu. Produkcja z pierwszą serią zadebiutowała w 2018 roku i miała być mini serialem. Po jej sukcesie, zmieniono jednak te plany.

na zdjęciu Claire Foy, film ''Niepoczytalna''

Gwiazdami drugiej serii są Claire Foy i Paul Bettany. Wcielają się oni w księżną i księcia Argyll. Poznamy historię skomplikowanego początku pary, dowiemy się jak wyglądał ich burzliwy związek, który doprowadził do nieuniknionego rozpadu.

Rozejście się Margaret Campell i Iana Cambella to jeden z najgłośniejszych angielskich rozwodów. W trakcie rozprawy padły liczne oskarżenia o kradzież, fałszerstwo, przemoc, zażywanie narkotyków, przekupstwo czy tajne nagrywanie. Serial ukaże nam między innymi to jak księżna radziła sobie z sytuacją, która doprowadziła do tego, że została porzucona przez przyjaciół, publicznie ośmieszona i oskarżona o seksskandale.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Za reżyserię odpowiada Anne Sewitsky. Pracowała ona na scenariuszu autorstwa Sarah Phelps. Producentem jest Chris Ballantyne. W obsadzie oprócz Foy i Bettany, znajdują się także Amanda Drew, Richard McCabe, Phoebe Nicholls, Camilla Rutherford, Timothy Renouf, Sophia Myles, Sophie Ward oraz Miles Jupp.

Premiera 2. sezonu serialu Skandal w angielskim stylu w Wielkiej Brytanii zaplanowana jest na 26 grudnia 2021 roku na BBC One. Globalnie produkcja zadebiutuje na platformie Amazon Prime Video w 2022 roku. Serwis nie podał jeszcze dokładnej daty premiery.

Źrodło: ComingSoon