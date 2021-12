Katarzyna Figura odwołuje stan wojenny! Nowy plakat filmu "Chrzciny" z okazji rocznicy 13.12.1981 0

Dziś przypada 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego, na tle którego rozgrywa się akcja nowego filmu z udziałem Katarzyny Figury Chrzciny. Jak wyglądałby ten dzień, gdyby… stan wojenny został wstrzymany? Będzie się można o tym przekonać w kinach już w 2022 roku.

Stan wojenny to mroczna część naszej najnowszej historii. Jednak wielu ludzi, pamiętających 13 grudnia 1981 roku przywołuje z uśmiechem dziwny fakt – nie było "Teleranka". Zawsze fascynowało mnie to tragikomiczne podejście Polaków do wydarzeń historycznych. Można odnaleźć je w wielu polskich filmach. Szara rzeczywistość zostaje w nich zderzona z elementami komizmu. Ta dwoistość stała się kluczem do pomysłu na film "Chrzciny".

mówi reżyser Jakub Skoczeń

“Chrzciny” nie są tylko historyczną opowieścią, przywołującą czasy PRL. To ważny głos w dyskusji o teraźniejszości w Polsce i na świecie. Wszędzie dochodzi do przemocy i opresji.

podkreśla Katarzyna Figura

13 grudnia 1981 roku. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość – chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Chcąc doprowadzić rodzinne pojednanie do końca, Marianna postanawia ukryć przed dziećmi prawdę o sytuacji w kraju. To małe z pozoru kłamstwo, uruchomi lawinę nieoczekiwanych zdarzeń, którą trudno będzie zatrzymać.

