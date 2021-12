Pełny zwiastun 3. sezonu serialu ''Servant'' 0

Apple TV+ opublikowało pełną zapowiedź oczekiwanego trzeciego sezonu psychologicznego horroru M. Night Shyamalana pt. Servant. Produkcja z nowymi odcinkami powrócić ma w styczniu 2022 roku.

serial ''Servant''

Ciąg dalszy tej niepokojącej historii zapowiada się równie interesująco.

Bohaterzy nadal będą musieli się mieć na baczności. Zobaczymy konsekwencje działań Leanne. Dorothę i Seana prześladować zaczynają członkowie sekty zwanej The Church of the Lesser, którzy wyglądają jak nawiedzeni.

Servant to historia młodego małżeństwa, które decyduje się na eksperymentalną terapię, po tym, jak tracą dziecko. Jego zamiennikiem ma zostać lalka przypominająca niemowlę. Sprawy zaczynają się komplikować, kiedy matka widzi w lalce prawdziwe dziecko i decyduje się na zatrudnienie niani, która skrywa mroczne tajemnice.

Do swoich ról powracają Lauren Ambrose jako Dorothy, Toby Kebbell jako Sean, Nell Tiger Free jako Leanne i Rupert Grint jako Julian. Twórcą serialu jest Tony Basgallop. M. Night Shymalan pełni funkcję producenta wykonawczego.

Premiera 3. sezonu serialu Servant 21 stycznia. To równo rok od debiutu drugiej serii. Sezon ten podobnie jak poprzednie również składa się z 10 epizodów.

