Mads Mikkelsen jako Gellert Grindelwald w pełnym zwiastunie filmu ''Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a'' 0

Studio Warner Bros. Pictures opublikowało pełną zapowiedź oczekiwanego przez wielu filmu Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a. Produkcja ta jest trzecią częścią należącą do serii Fantastyczne zwierzęta.

film ''Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda''

Poniższa pełna akcji zapowiedź daje nam pierwsze spojrzenie na Madsa Mikkelsena jako Gellerta Grindelwalda. Aktor ten zastąpił w tej roli Johnny'ego Deppa, który po aferze z Amber Heard został 'poproszony' o rezygnację z produkcji.

Za reżyserię filmu odpowiada David Yates, który pracuje na podstawie scenariusza autorstwa J.K. Rowling i Steve'a Klovesa. W obsadzie widowiska znajdują się także Eddie Redmayne jako Newt Scamander, Katherine Waterston jako Tina Goldstein, Dan Fogler jako Jacob Kowalski, Alison Sudol jako Queenie Goldstein, Ezra Miller jako Credence, Jude Law jako Albus Dumbledore, Jessica Williams jako profesor Eulalie Hicks i Callum Turner jako Theseus.

Akcja filmu rozgrywać będzie się kilka lat po wydarzeniach z drugiej części. Historia skupi się na działaniach niebezpiecznego czarnoksiężnika Grindelwalda, który zamierza wypowiedzieć wojnę istotom niemagicznym. Część magów przeciwstawi się jego działaniom. Profesor Albus Dumbledore wie, że Gellert chce przejąć kontrolę nad światem czarodziejów. Nie mogąc powstrzymać go w pojedynkę, mianuje Newta przywódcą nieustraszonej grupy czarodziejów, czarownic i jednego dzielnego mugolskiego piekarza. Ma on poprowadzić ich w bardzo niebezpiecznej misji, podczas której spotkają stare i nowe bestie oraz będą musieli stoczyć bitwę z rosnącą liczbą wyznawców Grindelwalda. Stawka jest bardzo wysoka. Dumbledore zbyt długo nie pozostanie na uboczu. Co z tego wyniknie, dowiecie się wiosną.

Premiera filmu w kinach zaplanowana jest na 15 kwietnia 2022 roku.

Źrodło: Warner Bros Polska