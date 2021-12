"Summer of Soul" - od 17 grudnia w wybranych kinach w całej Polsce 0

Od 17 grudnia w wybranych kinach w całej Polsce Summer of Soul. Poniżej znajdziecie listę miast.

Summer of Soul to nie tylko połączenie filmu muzycznego i dokumentu przybliżającego tamten Festiwal, ale też niezwykłe świadectwo uzdrawiającej mocy muzyki, tak bardzo potrzebnej w niespokojnych czasach – tak w przeszłości, jak i dzisiaj. W materiale zobaczymy niepublikowane wcześniej występy Steviego Wondera, Niny Simone, Sly & the Family Stone, Gladys Knight & the Pips, Mahalii Jackson, B.B. Kinga, The 5th Dimension i wielu innych.

Summer of Soul jest pierwszym oficjalnym projektem Onyx Collective – marki treści publikowanych przez Disney General Entertainment, której celem jest rozpowszechnianie wysokiej jakości rozrywki twórców kolorowych i niewystarczająco reprezentowanych społeczności. Film nagrodzony został Grand Prix Jury oraz nagrodą publiczności na Festiwalu Filmowym Sundance.

Film Summer of Soul w wybranych kinach w całej Polsce już od 17 grudnia (szukajcie seansów w repertuarach kin):

kino Charlie – Łódź

kino Pod Baranami – Kraków

kino Muza – Poznań

kino Kinoteka – Warszawa

kino KinoGram – Warszawa

kino DCF – Wrocław

kino Nowe Horyzonty – Wrocław

Źrodło: Walt Disney Studios