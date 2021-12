Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Spider-Man. Bez drogi do domu" z perfekcyjnym wynikiem na Rotten Tomatoes 0

Pojawiły się pierwsze recenzje widowiska Spider-Man. Bez drogi do domu. Co ciekawe są one doskonałe, a na portalu Rotten Tomatoes superprodukcja osiągnęła wynik 100% pozytywnych opinii.

"Spider-Man. Bez drogi do domu"

Spider-Man. Bez drogi do domu będzie absolutnym hitem Marvel Studios, nie mamy co do tego wątpliwości. Sprzedaż biletów widowiska idzie fenomenalnie, już teraz nowa odsłona przygód o Człowieku Pająku wyprzedziła wyniki przedsprzedażowe Avengers: Koniec gry. Swoje na pewno dołączą również krytycy i recenzenci, którzy podzielili się pierwszymi opiniami na temat filmu.

W przypadku najnowszej odsłony Marvel Cinematic Universe jest czym się chwalić. Spider-Man. Bez drogi do domu na ten moment zdobył 100% pozytywnych recenzji wśród krytyków i właśnie taki wynik możemy znaleźć na najpopularniejszym agregatorze recenzji na świecie, czyli Rotten Tomatoes.

Ostatnie filmy o Spider-Manie mogą pochwalić się takimi wynikami:

Spider-Man. Bez drogi do domu trafi do polskich kin już 17 grudnia.

Źrodło: Rotten Tomatoes