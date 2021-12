Prezentownik kinomana 2021 - kilka propozycji pod choinkę! 0

Święta tuż, tuż, a więc trzeba szykować prezenty. Jeśli nadal nie kupiliście swoim najbliższym prezentów pod choinkę, a macie wśród nich prawdziwych kinomanów, to w takim razie owe zestawienie jest dla Was. Oczywiście Wy także możecie bawić się z nami i zaprezentować swoje propozycje ciekawych podarunków dla kinomaniaków i serialomaniaków!

kadr z filmu "Cztery Gwiazdki"

Coś dla fanów Marvela i DC

Oczywiście końcówka roku upłynie nam pod dyktando Marvela. Do kin wchodzi najnowsza odsłona przygód Człowieka Pająka, czyli Spider-Man. Bez drogi do domu. Co powiecie na to, aby wybrać się do kina w nowym spodniach ze Spideyem?

Świetne licencjonowane ciuchy Marvela znajdziecie chociażby w sklepie UrbanCity. Co najważniejsze, znajdziecie tam ubrania nie tylko ze Spider-Manem, ale również z innymi znanymi bohaterami komiksów Marvela – Punisher, Deadpool, Strażnicy Galaktyki i inni. Wasz wybór!

Jeśli wolicie bohaterów od konkurencyjnego wydawnictwa, czyli DC, to całkiem fajną ofertę posiadają sklepy Cropp. Co wybieracie? Koszulkę z nadrukiem The Suicide Squad czy może klasycznie Batmana?

Co kupić Kinomanowi? Oczywiście filmy!

Jeśli zaoszczędziliście trochę kasy, a macie w swoim domu wielkiego fana Władcy Pierścieni, to najnowsza kolekcja na 4K UHD i Blu-ray trylogii Petera Jacksona, powinna być dla niego spełnieniem marzeń. Więcej informacji na temat tego wydania, znajdziecie na stronie dystrybutora – Galapagos.

Z nowości od Galapagos, na które warto zwrócić uwagę:

Gadżety, ciekawostki i inne

Klocki LEGO to zawsze bezpieczny prezent. Tym bardziej, że w ostatnim czasie pojawiło się sporo propozycji… dla fanów seriali. The Office? Przyjaciele? A może Kroniki Seinfelda? Na pewno wybierzecie coś idealnego!

Grudzień minie nam pod dyktando Wiedźmina, a fanów tego bohatera przecież nie brakuje. W sieci można znaleźć wiele fajnych gadżetów związanych z tą marką. Z pewnością zainteresowanie zostanie spotęgowane z racji premiery 2. sezonu serialu Netflixa. Moja propozycja? Co powiecie na epicką grę planszową? Przed Wami Wiedźmin: Stary Świat – Rebel!

Pewnie kojarzycie taką znaną markę, jak "Gwiezdne wojny"? Na pewno! W sieci można znaleźć sporo fajnych figurek z bohaterami, moją przykuła uwagę pluszowa figurka Garazeba Orreliosa znanego fanom serialu Star Wars Rebels. Znajdziecie go TUTAJ.

Tradycyjnie już ze swojej strony polecam fajny gadżet kinomana, czyli plakat zdrapkę z tytułami 100 filmów, które warto zobaczyć.

A Wy jakie prezenty polecicie dla kinomana?