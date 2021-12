''Servant'' od Apple TV+ zakończy się 4. sezonem 0

Do premiery trzeciego sezonu Servant został jeszcze ponad miesiąc, jednak patrząc na dotychczasowe wyniki produkcji, platforma Apple TV+ nie boi się niepowodzenia, o czym świadczy decyzja włodarzy serwisu, którzy już wyrazili zgodę na realizację czwartej serii. Będzie ona zwieńczeniem całej historii.

fragment plakatu promującego serial ''Servant''

Producentem serialu jest M. Night Shyamalan. Servant to psychologiczny horror, opowiadający o losach pary z Filadelfii. Ci pogrążeni w żali po niewyobrażalnej tragedii, jaką jest strata dziecka, oddalają się od siebie pozwalając tajemniczej sile wkraść się do ich domu. Młodzi małżonkowie decydują się na eksperymentalną terapię. Pomóc w żałobie ma im obecność lalki do złudzenia przypominającej prawdziwe niemowlę. Sprawy zaczynają się komplikować, kiedy matka widzi w lalce prawdziwe dziecko i decyduje się na zatrudnienie niani, która skrywa mroczne tajemnice.

Od pierwszego odcinka widzowie na całym świecie uwielbiają brać udział w tej ekscytującej przygodzie, wciągnięci w niepokojący, pełen zawirowań wszechświat. Z każdym pełnym napięcia sezonem widzowie mogli doświadczyć żywych koszmarów nękających postaci na coraz głębszym poziomie. Nie możemy się doczekać, aż wszyscy dowiedzą się dokąd to zmierza. Tajemnica w czwartym sezonie przybierze kolejny zaskakujący obrót. powiedział Matt Cherniss, szef Apple TV+

W głównej obsadzie serialu znajdują się Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free i Rupert Grint.

Premiera 3. sezonu 21 stycznia 2022 roku.

Źrodło: ComingSoon