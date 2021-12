Chris O'Shea dołącza do głównej obsady serialu ''Riverdale'' 0

W szóstym sezonie serialu Riverdale do głównej obsady serialu dołączył Chris O'Shea. Aktor wcieli się w Percivala Perkinsa, nowego mieszkańca tytułowego miasteczka.

fragment plakatu promującego serial ''Riverdale''

Obecnie trwa emisja szóstego sezonu. Już dziś na platformie Netflix zadebiutuje piąty odcinek. Nie wiadomo, w którym epizodzie tej serii po raz pierwszy zobaczymy O’Shea. Także oglądajmy uważnie.

Percival Perkins to najnowszy mieszkaniec Riverdale. Wygląda na czarującego mężczyznę i taki właśnie jest, jednak jest również bardzo dobrym manipulantem, który stanowić będzie zagrożenie dla naszych bohaterów. Wejdzie on w konflikt z głównymi postaciami, szczególnie z Archie. Perkins jest potomkiem jednego z ojców założycieli Riverdale. Chce zmienić miasteczko w swego rodzaju 'utopię'. Przybył do Riverdale, aby po cichu, ale w bezwzględny sposób zrealizować swój mroczny plan.

Riverdale to wielki hit stacji The CW. Serial opowiada o losach Archiego Andrewsa i jego przyjaciół, którzy zmagają się z problemami z seksem, miłością, szkołą i rodziną. Nastolatkowie zostają wplątani także w mroczną tajemnicę miasteczka w którym mieszkają.

