Netflix prezentuje zwiastun 2. sezonu kryminalnej antologii ''Na miejscu zbrodni'' - poznamy mroczną stronę Times Square 0

Netflix opublikował zwiastun drugiego sezonu antologicznej serii Na miejscu zbrodni, która to ukazuje nam tajemnice jakie kryją niektóre, otoczone złą sławą budynki. Pierwszy sezon produkcji zadebiutował w lutym tego roku i skupiał się na hotelu Cecil znajdującym się w Los Angeles. Kontynuacja przybliży nam historię hotelu ze środka Times Square.

fragment plakatu promującego serial ''Na miejscy zbrodni: Zaginięciu w hotelu Cecil''

Produkcja nosi tytuł Na miejscu zbrodni: Morderca z Times Square. Poznamy mroczną przeszłość jednej z najsłynniejszych atrakcji Nowego Jorku. Plac ten pod koniec lat 70. i na początku lat 80. był mekką seksualnego biznesu, gdzie dochodziło do wykorzystywań seksualnych pracowników, a nawet do morderstw.

Akcja serialu rozpoczyna się od wezwania do pożaru w obskurnym hotelu znajdującym się na środku Times Square. Miało to miejsce w grudniu 1979 roku. To co wśród dymu i popiołu odkrywają strażacy szokuje nawet najbardziej doświadczonych śledczych z wydziału zabójstw. Okazuje się, że na Times Square szalał seryjny morderca, który mordował pracujące tam prostytutki.

Na miejscu zbrodni: Morderca z Times Square składa się z trzech odcinków, które zabiorą widza w głąb śledztwa, szczegółowo opisując społeczne i systemowe siły, które pozwoliły na bezprawie w samym centrum Manhattanu.

Za antologię odpowiada Joe Berlinger. Jest on zarówno producentem wykonawczym, jak i reżyserem.

Premiera serialu 29 grudnia 2021 roku na Netflix.

Źrodło: Netflix