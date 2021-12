Ted Lasso poszukuje swojego zaginionego wąsa - zobacz animowany odcinek specjalny 0

Twórcy serialu komediowego Ted Lasso uczcili świąteczny okres. Wydano specjalny animowany odcinek, w którym to Ted poszukuje swojego zaginionego wąsa, co doprowadza go do zrozumienia co znaczą Święta Bożego Narodzenia. Całość historii zamyka się w niecałych pięciu minutach.

fragment plakatu promującego serial ''Ted Lasso''

Odcinek ten nosi tytuł The Missing Christmas Mustache i stanowi rozszerzenie animowanego wstępu towarzyszącemu odcinkowi 4. w sezonie 2., który nosił nazwę Carol of the Bells i miał bożonarodzeniową tematykę.

Głosu animowanym bohaterom udzielają Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster i Nick Mohammed.

Ted Lasso to trener futbolu amerykańskiego na poziomie uniwersyteckim, który niespodziewanie zostaje zatrudniony jako szkoleniowiec angielskiej drużyny AFC Richmond. To drużyna występująca w najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce nożnej w Anglii. Lasso nie miał do tej pory żadnego doświadczenia z tym sportem, tak więc z wieloma rzeczami z którymi musi się zmierzyć, mierzy się po raz pierwszy.

W 2022 roku premierę będzie miał 3. sezon serialu. Drugi zadebiutował w lipcu tego roku.

Źrodło: ComingSoon