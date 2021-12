Ben Schwartz w obsadzie filmu ''Renfield'' 0

Do obsady nowego filmowego projektu Universal Pictures Renfield dołączył nowy aktor. To Ben Schwartz.

na zdjęciu Ben Schwartz, serial ''Kłamstwa na sprzedaż''

Aktora kojarzyć możecie z serialu Parks and Recreation, Siły kosmiczne czy filmu The Walk. Sięgając chmur. Udzielił także głosu Sonicowi w dwóch częściach filmu o przygodach niebieskiego jeża posiadającego niewyobrażalną moc.

Schwartz zagra u boku wcześniej ogłoszonych – Nicholasa Houlta, Nicolasa Cage'a i Awkwafiny. Nie zdradzono niestety w jaką postać się wcieli. Hoult sportretuje tytułowego Renfielda, poplecznika hrabiego Draculi, zaś Cage wcieli się w samego legendarnego wampira.

Produkcja skupi się na tytułowym popleczniku Hrabiego Draculi. Z pierwszych zapowiedzi wynika, że będzie to klasyczny film o potworach, którego scenariusz powstał na bazie oryginalnego zarysu historii autorstwa Roberta Kirkmana. Scenariusz do filmu przygotował Ryan Ridley. Reżyserem produkcji jest natomiast Chris McKay. Jak na razie nie znane są żadne szczegóły fabularne. Wiadomo jedynie, że akcja umiejscowiona zostanie we współczesności, a nie minionej epoce.

W oryginalnej gotyckiej powieści Brama Stokera, R. M. Renfield był więźniem w zakładzie dla obłąkanych, który, jak sądzono, cierpiał na urojenia, ale w rzeczywistości był sługą Draculi.

Źrodło: variety