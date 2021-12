Warner Bros. Television przejmuje od Foxa prawa do serii na podstawie filmu ''Postrzeleńcy'' 0

Przez jakiś czas Fox miał w planach nakręcenie serialu inspirowanego familijną komedią Postrzeleńcy z 1985 roku. Z planów tych jednak nic nie wyszło. Prawa przejęło Warner Bros. Television, które postara się zrealizować serię. Jeśli dojdzie do oficjalnego zamówienia trafi ona na Disney+.

film ''Postrzeleńcy''

Warner Bros. Television dał projektowi tytuł Our Time. Studio planuje zatrudnić grupę młodych, uzdolnionych i ambitnych filmowców, którzy oddadzą hołd temu kultowemu już dziełu i w odpowiedni sposób przeniosą je na telewizyjny ekran. Scenariusz napisze Sarah Watson. Pracowała ona nad tym projektem również dla Fox.

Scenariusz napisany przez Watson dla Fox miał opowiadał o Stelli Cooper, która nie będąc w stanie zrealizować swojego marzenia o zamieszkaniu w Nowym Jorku, powraca do swojego rodzinnego miasteczka. Nikt nie wie, że bardzo ciąży jej pewna tajemnica. Odnajduje życiowy cel, gdy zgadza się pomóc trzem studentom, którzy chcą zrealizować swoje filmowe marzenia. Pragną nakręcić remake jednego ze swoich ulubionych filmów, a jest nim właśnie komedia Postrzeleńcy. Ich pasja zainspiruje mieszkańców miasteczka, którzy rozpaczliwie potrzebowali nadziei, historii i odkrycia tego, że marzenia naprawdę się spełniają.

Jak na razie nie wiadomo czy ogólny zarys scenariusza pozostanie czy Watson dla Disney napisze całkowicie coś nowego.

O czym opowiadał film Postrzeleńcy?

Mikey wraz z bratem Brandonem przygotowuje się do przeprowadzki. Za kilka dni ich domostwa zostaną zrównane z ziemią a na ich miejscu ma powstać pole golfowe. Przez przypadek znajdują na strychu mapę prowadzącą do skarbu "Jednookiego" Willy’ego. Wraz z grupą przyjaciół ruszają jej śladem, która prowadzi do podziemi nieczynnej restauracji. Pragną oni zdobyć pieniądze na pokrycie długów i odzyskać domy. Jest to dla nich ostatnia okazja by przeżyć wspaniałą przygodę. W tym czasie z więzienia ucieka jeden z członków gangu Fratellich, a wejście do podziemi okazuje się być umiejscowione w restauracji będące siedzibą gangu.

Źrodło: variety