Pierwszy zwiastun serialu Hulu ''How I Met Your Father'' 0

Platforma Hulu opublikowała pierwszą zapowiedź nadchodzącego serialu komediowego How I Met Your Father. Produkcja ta jest spin-offem kultowej produkcji Jak poznałem Waszą matkę. W jednej z głównych ról Hilary Duff.

fotografia promująca serial ''How I Met Your Father''

How I Met Your Father składa się z 10 odcinków. Fabularnie produkcja ta bardzo podobna ma być do swojego serialu matki. Całość skupi się wokół postaci Sophie, która opowiada swojemu synowi historię poznania jego ojca. Sophie cofnie się do roku 2021, kiedy to ona i jej przyjaciele zastanawiają się nad tym kim są, czego chcą od życia i jak mogą się zakochać w dobie wszechobecnych aplikacji randkowych dających nieograniczone możliwości.

Za scenariusz serialu odpowiadają Isaac Aptaker i Elizabeth Berger. Jego produkcją zaś zajęli się Carter Bays i Craig Thomas, twórcy Jak poznałem Waszą matkę. Obsadę prowadzą Hilary Duff jako Sophie, Chris Lowell jako Jesse, Francia Raisa jako Valentina, Tom Ainsley jako Charlie, Tien Tran jako Ellen i Suraj Sharma jako Sid. Dołączają do nich Josh Peck i Ashley Reyes.

Premiera serialu How I Met Your Father 18 stycznia 2022 roku.

Serial Jak poznałem Waszą matkę emitowany był w latach 2005-2014. Doczekał się aż 9 sezonów. Otrzymał on liczne nominacje, m.in. do Złotych Globów i Emmy.

Źrodło: ComingSoon