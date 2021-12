Charlie Cox w szpiegowskim miniserialu Netflix ''Treason'' 0

Charlie Cox po ponad trzech latach powraca do współpracy z platformą Netflix. Ostatni raz dla serwisu wystąpił w produkcji Daredevil, w której to wcielił się w tytułową postać. Teraz aktor otrzymał angaż w szpiegowskim miniserialu Treason.

na zdjęciu Charlie Cox, serial ''Daredevil''

Charlie Cox wcieli się w jedną z głównych postaci serii. Oprócz niego pierwszoplanowy angaż otrzymali także Olga Kurylenko i Oona Chaplin.

Treason składać ma się z sześciu epizodów. Poznamy historię Adama Lawrence’a, świetnie wyszkolonego agenta MI6, którego kariera staje pod znakiem zapytania, kiedy to dopada go przeszłość. Do Adama po latach odzywa się Kara, rosyjski szpieg. Z kobietą tą łączy go skomplikowana historia, której wyjście na jaw może zmienić całe życie mężczyzny. Adam zaczyna kwestionować wszystko w co do tej pory wierzył. Na domiar złego Kara staje pomiędzy nim a jego żoną Maddy. Tworzy się skomplikowana relacja, w której trójka osób pragnie nawzajem poznać swoje głęboko skrywane sekrety.

Za serial odpowiada Matt Charman. Pełni on funkcję scenrzysty, showrunnera i producenta wykonawczego.

Źrodło: deadline