Dwaj słynni zawodnicy MMA wystąpią w 5. sezonie ''Cobra Kai''

Swojej premiery nie doczekał się jeszcze czwarty sezon serialu Cobra Kai, a ekipa odpowiedzialna za serię już pracuje nad kontynuacją. Jak donoszą zagraniczne media w piątym sezonie na ekranie zobaczymy dwójkę słynnych zawodników MMA – Stephena Thompsona i Tyrona Woodley’a.

fragment plakatu promującego serial ''Cobra Kai''

Thompson to zawodnik mieszanych sztuk walki i gwiazda Ultimate Figthing Championship, znajdujący się na 5. miejscu w rankingu. Zaś Woodley to były mistrz wagi półśredniej. O ich pojawieniu się w serialu poinformował Thompson podczas niedawnego występu w The MMA Hour. Nie zdradził jednak w kogo się wcielą, ani jak duże będą ich role.

Obaj panowie byli już na planie piątej serii. Zdjęcia do niej trwają już od jakiegoś czasu w Atlancie.

Akcja serialu Cobra Kai toczy się ponad 30 lat po historycznym turnieju karate z 1984 r. Mimo upływu lat Daniel LaRusso (Ralph Macchio) i Johnny Lawrence (William Zabka) pozostają skłóconymi ze sobą rywalami. Jednak w sezonie 4. dojo Miyagi-Do i Orli Kieł łączą siły, aby pokonać Cobra Kai w turnieju All Valley w kategorii do lat 18. Przegrani będą musieli na dobre odwiesić swoje karategi do szafy. Samantha i Miguel próbują utrzymać sojusz szkół, a Robby stawia wszystko na Cobra Kai. Sytuacja w dolinie nigdy nie była tak napięta. Jakie triki trzyma w zanadrzu Kreese? Czy Daniel i Johnny będą w stanie zakopać topór wojenny i wspólnie pokonać rywala? A może to Cobra Kai zostanie jedyną twarzą karate w dolinie?

Premiera 4. sezonu serialu Cobra Kai 31 grudnia 2021 roku.

