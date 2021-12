''Czarny telefon'' trafi do kin cztery miesiące później 0

Universal Pictures opóźnia premierę horroru Czarny telefon. Film miał wejść do kin w lutym przyszłego roku. Jednak nie doczekamy się go wcześniej niż latem.

fragment plakatu promującego film ''Czarny telefon''

Dotychczasową datą premiery filmu był 4 luty 2022 roku. Teraz jednak data ta przesunięta została aż o cztery miesiące. Czarny telefon zadebiutuje 24 czerwca 2022 roku. Oficjalny powód takiej decyzji studia nie został podany do publicznej wiadomości. Domyślać możemy się jednak, że chodzi o panującą pandemię i co rusz zmieniające się restrykcje, a jedną z nich jest ograniczenie liczby widzów w kinach bądź całkowite ich zamknięcie.

Fabuła Czarnego telefonu opowiada historię Finneya Shawa, nieśmiałego, ale niezwykle sprytnego 13-letniego chłopca, który zostaje porwany przez sadystycznego mordercę i zamknięty w dźwiękoszczelnej piwnicy noszącej ślady krwi po zamordowanych w tym miejscu poprzednich ofiarach seryjnego zabójcy. W pomieszczeniu znajduje się też stary telefon, który choć jest niepodłączony to co noc dzwoni. Po podniesieniu słuchawki Finney słyszy głosy zmarłych. Ci są zdeterminowani, aby pomóc chłopcu. Nie chcą by podzielił on ich los.

W roli głównej występuje Ethan Hawke. Za reżyserię odpowiada Scott Derrickson, który jest także współautorem scenariusza wraz z C. Robertem Cargillem. Czarny telefon jest ekranizacją opowiadania Joe Hilla o tym samym tytule.

Źrodło: ComingSoon