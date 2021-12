Nowi i starzy bohaterowie na pierwszym zdjęciu promującym 3. sezon ''Orville'' 0

Po ponad trzech latach oczekiwań w sieci nareszcie pojawiły się nowe wieści na temat trzeciego sezonu serialu Orville. Opublikowane zostało pierwsze zdjęcie promujące nadchodzącą serię.

serial ''Orville''

Poniższa fotografia ukazuje dobrze nam już znanych bohaterów – kapitana Eda Mercera (Seth MacFarlane), komandora Kelly Grayson (Adrianne Palicki), porucznika Gordona Malloy’a (Scott Grimes) i Isaaca (Mark Jackson). Są jednak także nowe twarze – prezydent Alcuzana (Bruce Boxleitner), senator Balaska (Lisa Banes) i chorąży Charly Burke (Anne Winters).

W obsadzie 3. serii znajdują się także Victor Garber jako admirał Halsey, Penny Johnson Jerald jako dr Finn, Peter Macon jako porucznik komandor Bortus, Jessica Szohr jako porucznik Talla Keyali, J. Lee jako porucznik komandor John LaMarr, Chad L. Coleman jako Klyden, Norm Macdonald jako porucznik Yaphit i Eliza Taylor.

Serial po drugim sezonie z FOX trafił do Hulu. Platforma nadała mu nowy tytuł – The Orville: New Horizons. Przeniesienie znacząco zwiększyło budżet produkcji oraz rozwinęło jej skrzydła, bowiem dzięki tworzeniu dla platformy twórca nie ma ograniczeń i może tworzyć treści o wiele poważniejsze i skierowane do widzów dorosłych.

Produkcja z nowymi epizodami powróci 10 marca 2022 roku.

Źrodło: Twitter