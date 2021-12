''Julie and the Phantoms'' - Netflix kasuje serial 0

Młodzieżowy serial Netflix Julie and the Phantoms został anulowany. Platforma podjęła taką decyzję ponad rok po premierze pierwszego sezonu.

plakat promujący serial ''Julie and the Phantoms''

Dziewięcioodcinkowy serial z pierwszym sezonem zadebiutował we wrześniu ubiegłego roku. Platforma długo zwlekała z podjęciem decyzji co do jego dalszej przyszłości. Wyniki oglądalności jednak nie zachwyciły i włodarze serwisu zdecydowali o oficjalnej kasacji produkcji.

Informację tą w mediach społecznościowych potwierdził producent wykonawczy serialu Kenny Ortega.

Główną bohaterką jest licealistka Julie, która rok wcześniej straciła mamę. Od tej pory umarła w niej również chęć do życia i pasja do muzyki, która obecna była w jej życiu od zawsze. Nagle jednak wszystko się zmienia. Julie odkrywa, iż w jej starym muzycznym studiu pojawiła się trójka młodych chłopaków, niespełnionych za życia muzyków, którzy jako duchy chcą założyć swój zespół, a Julie ma im w tym pomóc. One z kolei pomagają nastolatce ponownie obudzić w sobie pasję do śpiewania i pisania piosenek. Dzięki nim Julie na nowo zaczyna odczuwać radość z życia i z muzyki. Razem zakładają tytułowy zespół.

Źrodło: Instagram