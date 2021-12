Miś Yogi wraca do telewizji! Premierowy serial "Jellystone!" 0

Przez wiele lat miś Yogi strzegł parku narodowego Jellystone. Był bohaterem wesołym, lecz nieroztropnym i nierzadko wpadał w tarapaty – z kłopotów zawsze wyciągali go przyjaciele. Teraz dzięki odświeżonej animacji "Jellystone!" wszystkie postaci powrócą w nowych perypetiach. Premiera już w poniedziałek 27 grudnia o 14:50 w Cartoon Network.

W premierowym serialu "Jellystone!" miś Yogi jest doktorem. Wierzy, że jest najlepszym lekarzem pod słońcem – ale jego sposoby leczenia bywają nieco szalone. Na szczęście u jego boku są przyjaciele tacy jak Boo-Boo czy Cindy, którzy dbają o to, żeby zawadiackie metody Yogi’ego nie narobiły zbyt dużego bałaganu. W Jellystone mieszka także pies Huckleberry, który jest burmistrzem. Jego wyluzowane podejście do życia sprawia, że lubią go wszyscy mieszkańcy. Wśród grupy animowanych bohaterów znajduje się kultowa postać ze studia Hanna-Barbera, czyli Tolek. W nowej odsłonie kreskówki zajmuje się on kupowaniem obrazów, ale jest bardziej chytry, niż zwykli kupcy. Wrodzona przebiegłość pozwala mu przekonać innych w rozmowie do sprzedania najdroższych dzieł za grosze. Tolek to prawdziwy spryciula wśród kotów.

W premierowych odcinkach mieszkańcy Jellystone będą musieli skrzyknąć się, aby rozwiązać problem z wielkim gorylem, który przypadkiem zaśnie na miejskim placu. Nie znajdą innego sposobu, niż wspólne przesunięcie gigantycznego znajomego! To nie jedyny duży bohater, który wystąpi w "Jellystone!". Miś Boo Boo znajdzie superbuty, dzięki którym będzie wysoki. Wtedy Boo Boo stanie się popularny w miasteczku. Ale jednemu bohaterowi się to nie spodoba: Yogi będzie zazdrosny o popularność przyjaciela. Czy miś zdoła poskromić swoją zazdrość?

Premiera "Jellystone!" już w poniedziałek 27 grudnia o 14:50 w Cartoon Network. Emisja od poniedziałku do piątku o 14:50.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia