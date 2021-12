Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Wielki wyczyn nowego Spider-Mana! Film zarobił prawie 600 mln dolarów na świecie! 0

Spider-Man. Bez drogi do domu pomimo czasów pandemicznych kręci kapitalne wyniki finansowe na całym świecie! Widowisko Marvela zebrało w ciągu kilku pierwszych dni wyświetlania niemalże 600 mln dolarów.

Spider-Man. Bez drogi do domu zarobiło w amerykańskich kinach w weekend otwarcia oszałamiające 253 miliony dolarów, dzięki czemu udało się wskoczyć na trzecie miejsce najlepszych otwarć w historii. Nowa odsłona przygód Spider-Mana wyrzuciła z miejsca na podium Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy (247,9 miliona dolarów). Warto odnotować, że brakło niewiele, aby wyprzedzić również numer dwa w tym zestawieniu, czyli inne widowisko MCU – Avengers: Wojna bez granic (257 milionów dolarów).

Z innych rekordów, które należy przytoczyć, to fakt bycia najlepszym otwarciem w historii Sony Pictures oraz najlepszym otwarciem w historii grudnia.

Warto dodać, że zarobki filmu poza Stanami Zjednoczonymi także mogą dostarczyć zawrotów głowy. Spider-Man. Bez drogi do domu globalnie na ten moment zarobił 587 milionów dolarów, co oznacza, że ​​zbliża się do granicy 600 milionów dolarów bez premiery w Chinach. Za kilka dni superprodukcja stanie się numerem jeden 2021 roku wyprzedzając tym samym Nie czas umierać i Szybcy i wściekli 9.

Źrodło: Comicbookmovie