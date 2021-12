Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Reżyserski debiut gwiazdy "Good Bye, Lenin!" i "Bękartów wojny" w kinach w marcu 2022 0

Reżyserski debiut Daniela Brühla, jednego z najbardziej rozpoznawalnych niemieckich aktorów, który zrobił także karierę w Hollywood. Jego najnowszy film Jedenaste: znaj sąsiada swego to cięta komedia i thriller zemsty w jednym. Swoją światową premierę miał na MFF w Berlinie, gdzie zdobył duże uznanie krytyków.

Reżyserski debiut Daniela Brühla rozpisany jest na dwa głosy. To autoironiczna opowieść o trudnej relacji pomiędzy uprzywilejowanymi a wykluczonymi. Niekończące się słowne potyczki dotyczą spraw błahych, ale i poważnych tematów, jak konsekwencje zjednoczenia Niemiec i postępujący proces gentryfikacji. Rozgrywająca się w dużej mierze w jednym pomieszczeniu kameralna komedia trzyma w napięciu, zwłaszcza że każdy ma tu swoje sekrety.

Daniel jest wziętym niemieckim aktorem, przyzwyczajonym do tego, że wszystko idzie po jego myśli. Mieszka w ekskluzywnym lofcie w prestiżowej berlińskiej dzielnicy, ma piękną żonę, a poukładane życie rodzinne idzie w parze z zawodowymi sukcesami. Mężczyzna jest gotowy, by zrobić kolejny duży krok w aktorskiej karierze. Ma to być rola w popularnym amerykańskim filmie o superbohaterach.

Szczegóły utrzymywanej w tajemnicy propozycji ma poznać na przesłuchaniach w Londynie. Zanim jednak dotrze na lotnisko, znajdzie chwilę, by wstąpić na kawę do baru za rogiem. Jedynym klientem tego klimatycznego miejsca jest Bruno, który, jak się okazuje, na ten moment czekał od dawna. Nie chodzi jednak o autograf czy wspólne zdjęcie, a nieuchronną konfrontację dwóch zupełnie odmiennych życiowych postaw.

W KINACH OD 4 MARCA 2022

Źrodło: VELVET SPOON