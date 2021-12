''I Want You Back'' - zwiastun komedii romantycznej Amazon Prime Video 0

Platforma Amazon Prime Video opublikowała oficjalny zwiastun swojej komedii romantycznej I Want You Back. W rolach głównych występują Charlie Day i Jenny Slate. Produkcja skupia się na dwójce nieznajomych, którzy pomagają sobie nawzajem starając się stanąć na nogi po niespodziewanych rozstaniach.

plakat promujący film ''I Want You Back''

Główni bohaterowie to Emmy i Peter. Ta całkowicie obca sobie dwójka spotyka się i jak się okazuje łączy ich niespodziewane porzucenie przez partnerów. Oboje stali się singlami w ten sam weekend. Wspierają się nawzajem w swoim nieszczęściu. Jednak kiedy odkrywają w mediach społecznościowych, że ich byli partnerowie Anne i Noah są w nowych szczęśliwych związkach, coś w nich pęka i przerażeni perspektywą zaczynania wszystkiego od nowa po trzydziestce, knują desperacki spisek. Zrobią wszystko, aby położyć kres nowym związkom swoich byłych i wrócić w ich ramiona.

Za reżyserię komedii odpowiada Jason Orley. Pracował on na podstawie scenariusza napisanego przez scenarzystów filmu Twój Simon – Isaaca Aptakera i Elizabeth Berger. W obsadzie oprócz Day i Slate występują Gina Rodriguez, Scott Eastwood, Manny Jacinto, Clark Backo, Mason Gooding, Dylan Gelula, Jami Gertz, Isabel May i Luke David Blumm.

I Want You Back to produkcja Amazon Studios, The Safran Company i The Walk-Up Company.

Premiera filmu 11 lutego 2022 roku, w sam raz na Walentynki.

