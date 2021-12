Zwiastun intrygującego serialu Apple TV+ ''Severance'' 0

Platforma Apple TV+ prezentuje zwiastun swojego nowego serialu Severance. Za reżyserię produkcji odpowiada Ben Stiller.

na zdjęciu Adam Scott, film ''Oświadczyny po irlandzku''

Główną rolę w produkcji gra Adam Scott. Wciela się on w Marka Scouta, pracownika złowieszczej korporacji Lumon Industries, który decyduje się wziąć udział w dziwnym eksperymencie. Nosi on nazwę 'odcięcie'. Polega na całkowitym odseparowaniu od siebie wspomnień tych z pracy i tych z życia prywatnego. Pracownicy będąc w pracy nie będą pamiętać niczego z swojego życia, a będąc w domu nie będą pamiętać nic z pracy. Ciekawe nieprawdaż? Do czego to jednak doprowadzi? Z pewnością do niczego dobrego… Gdy Mark znajdzie się w centrum pewnej tajemnicy, zmuszony zostanie do jej rozwikłania i skonfrontowania się z prawdziwą naturą swojej pracy i samym sobą.

Ben Stiller jest także producentem wykonawczym serialu. Zobaczymy go również na ekranie. W produkcję serialu zaangażowany jest także Dan Erickson. W obsadzie Severance oprócz Scotta znajdują się także Patricia Arquette, John Turturro, Britt Lower, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock, Tramell Tillman, Michael Chernus i Christopher Walken.

Premiera serialu 18 lutego 2022 roku. W ten dzień zadebiutują dwa pierwsze odcinki, kolejne co tydzień.

Źrodło: Bloody Disgusting