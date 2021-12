"Minionki: Wejście Gru" - nowy zwiastun z polskim dubbingiem! 0

Największa animowana seria w historii oraz światowy fenomen pop kultury, czyli Minionki powrócą w lipcu 2022 roku. Dzisiaj prezentujemy Wam nowy zwiastun animacji Minionki: Wejście Gru.

Poznamy nieopowiedzianą dotąd historię pewnego dwunastolatka, który marzy tylko o jednym – by stać się największym złoczyńcą świata. Film łączy to, za co świat pokochał produkcje Illumiation – niezwykły, cięty humor, odniesienia do pop kultury, emocje, znakomitą muzykę oraz nieokiełznaną akcję.

Za produkcję odpowiada wizjonerski szef Illumination – Chris Meledandri oraz jego wieloletni współpracownicy – Janet Healy i Chris Renauld. Za kamerą zasiadł Kyle Banda.

Źrodło: TylkoHity