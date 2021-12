Chad Stahelski o pracy nad adaptacją gry ''Ghost of Tsushima'' 0

Prawie rok temu pojawiła się informacja o tym, iż twórca Johna Wicka Chad Stahelski pracuje nad filmową adaptacją gry wideo Ghost of Tsushima, która wydana w 2020 roku odniosła ogromny sukces artystyczny i komercyjny. Od tego czasu o projekcie była cisza. Teraz jednak podczas premiery filmu Matrix Zmartwychwstania Stahelski zdradził na jakim etapie są prace nad adaptacją.

gra ''Ghost of Thushima''

Stahelski chce pozostać wierny źródłowemu materiałowi. Ma on także nadzieję, że uda mu się zrobić taką adaptację, która nie rozczaruje fanów gry wideo.

Chcemy po prostu zrobić to dobrze. Wiem jak wyglądają niektóre adaptacje gier wideo. Więc nie śpieszymy się i robimy to dobrze. Współpracujemy z twórcami gry, aby upewnić się, że trzymamy się blisko tego co jest w niej wspaniałe i co przyniosło jej sukces. powiedział Stahelski

Patrząc na to jak szczegółowo Stahelski podchodzi do tej adaptacji, to prace nad jej scenariuszem jeszcze trochę potrwają. Żadna obsada nie została jeszcze przydzielona do produkcji.

Gra opowiada o Jin Sakaiu, samurajskim wojowniku, ostatnim żyjącym członku swojego klanu, który musi odłożyć na bok tradycje i przekonania i stoczyć niekonwencjonalną bitwę o wolność wyspy Cuszima. Ta zaatakowana została podczas pierwszej inwazji Mongołów na Japonię.

