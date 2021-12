Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów 2022 roku, czyli Batman trafi na ekrany kin 4 marca. W odróżnieniu od tegorocznych premier Warner Bros. Pictures, te zaplanowane na przyszły rok nie będą miały premiery tego samego dnia w kinach i na platformie streamingowej HBO Max. W przypadku Batmana fani będą mieli 45-dniowe okno kinowe. Dopiero po tym okresie widowisko zawita do oferty HBO Max.

Pomyśl o tym, kiedy filmy pojawiały się w HBO, trwało to od ośmiu do dziewięciu miesięcy po premierze kinowej. "Batman" pojawi się w 46 dniu od swojej premiery na HBO Max. To ogromna zmiana w porównaniu z sytuacją z 2018, 2017 i 2016 roku. Czuję się naprawdę dobrze wiedząc, że "Batman", "Czarny Adam", "Flash" i cała masa innych filmów, pojawi się w 46 dniu na HBO Max, w różnych zakątkach całego świata. To bardzo, bardzo duża zmiana, której ludzie nie doceniają.

powiedział dyrektor generalny WarnerMedia, Jason Kilar