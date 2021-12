Czy Norman Reedus byłby dobrym Ghost Riderem? 0

Norman Reedus jest faworytem fanów do zostanie nowym Ghost Riderem. Sam aktor również wyraża zainteresowanie zagraniem tej kultowej komiksowej postaci.

Norman Reedus - "The Walking Dead"

Wydaje się, że prędzej czy później Ghost Rider zawita do Marvel Cinematic Universe. I tutaj należy zadać sobie pytanie kto mógłby się wcielić w tego bohatera. Od lat popularnym wyborem fanów jest gwiazda serialu The Walking Dead – Norman Reedus. Wydaje się, że wybór akurat tego aktora do zagrania twardziela i samotnika byłby idealny.

Sam Reedus również jest otwarty, jeśli chodzi o zagranie Johnny’ego Blaze’a w filmie o Ghost Riderze. Podobno włodarze Marvel Studios rozpoczęli przymiarki do obsadzenia gwiazdy owego projektu. Sama wzmianka o poszukiwaniu aktora do tej roli skłoniła fanów Normana Reedusa do ponownego wsparcia jego kandydatury w mediach społecznościowych. Na Twitterze zauważono, że, że Reedus lubi różne tweety dotyczące jego potencjalnego castingu do "Ghost Ridera", co jest oczywiście dalekie od oficjalnego potwierdzenia, że ​​jest zaangażowany w ten projekt, jednak pokazuje, że on sam bierze pod uwagę taką możliwość.

W social mediach można już znaleźć grafiki fanowskie, na których Reedus staje się wysłannikiem piekieł.

Co o tym sądzicie? Czy pasowałby lepiej do tej roli od Nicolasa Cage’a?

Źrodło: MovieWeb