Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Rok kalendarzowy 2021 powoli dobiega końca. Jest to idealny moment, abyśmy zaczęli podsumowania. Nasze pierwsze tegoroczne zestawienie zaczynamy od filmów platformy Netflix, która w 2021 roku zaserwowała nam wiele interesujących produkcji.

W jaki sposób ułożyliśmy TOP10? Jak zapewne doskonale wiecie FDB.PL posiada bazę najlepszych polskich krytyków filmowych – to właśnie średnia ich ocen pozwoliła nam na stworzenie tego zestawienia. Do owego zestawienia brane były pod uwagę filmy, których premiera miała miejsce na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy i zebrała co najmniej 5 ocen. Startujemy!

MIEJSCE 10: Zemsta rewolwerowca

Efektowne zdjęcia, strzelanki i muzyka, powolna akcja i doborowa obsada z Idrisem Elbą na czele.

FDB, Joanna Adamiak

Współczesny western w komiksowym wydaniu. Sprawdza się bardzo dobrze jako rozrywka.

Movies Room, Adam Lewandowski

Proste, ale nie prostackie kino zemsty, które potrafi wciągnąć i utrzymać uwagę widza od początku do końca.

dlaStudenta.pl, Michał Derkacz

MIEJSCE 9: Space Sweepers

Przepiękny, dopracowany, widowiskowy w swojej kameralnej otoczce i w żadnej mierze nie odstający od standardów, do jakich są przyzwyczajeni widzowie gatunku.

naEKRANIE.pl, Adam Siennica

Nie jest twardym sci-fi, nie jest koreańskimi „Gwiezdnymi wojnami”. Jest kosmiczną rozrywką z laserami, kosmosem, statkami kosmicznymi, droidami, fikuśnymi zbrojami i brudnymi lokacjami.

Quentin.pl, Łukasz Kaliński

Seans ucieka nam szybko, z wartką akcją i pewną dozą poczucia humoru. Na pochwały zasługują znakomite efekty specjalne i wszelkie wizualnie wodotryski, których jest tu całe mnóstwo.

dlaStudenta.pl, Michał Derkacz

MIEJSCE 8: Wykopaliska

Spokojny, cichy i chwytający za serce. Mamy tutaj wszystko, czego potrzebujemy: świetną grę aktorską, piękną scenerię, kostiumy dopasowane do czasu akcji i portret psychologiczny głównej bohaterki.

dlaStudenta.pl, Julia Sałdan

"Wykopaliska" nie są łatwym filmem. Wymagają skupienia i ciszy. Bohaterzy nie są nadekspresyjni. Ten film jest bardzo brytyjski – w każdym tego słowa znaczeniu. I uważam to za duży plus.

naEKRANIE.pl, Dawid Muszyński

Emocje, łzy i smutek są tu pokazane dość powściągliwie, tak więc jeśli przelukrowane hollywoodzkie romanse was męczą, "Wykopaliska" mogą stanowić miłe odświeżenie.

Spider’s Web, Przemysław Dobrzyński

MIEJSCE 7: Winni

Nawet jeśli znacie oryginał, dla Jake’a Gyllenhaala warto obejrzeć nową wersję. Trzymające w napięciu kino.

naEKRANIE.pl, Adam Siennica

Dostępny w serwisie Netflix film "Winni" to solidna i całkiem wciągająca produkcja, która kryła w sobie jednak znacznie większy potencjał.

PPE, Jędrzej Dudkiewicz

Niektórzy są zdania, iż mógłby to być podcast do słuchania. Z drugiej strony mamy zwolenników kina jednego aktora i jednego pomieszczenia. Osobiście zdecydowanie bliżej mi do drugiej grupy.

Filmosfera, Wojciech Wimmer

MIEJSCE 6: Cząstki kobiety

Nie ma wątpliwości, że Kornél Mundruczó zrobił bardzo dobry film na trudny temat. Absolutnie warto zobaczyć.

dlaStudenta.pl, Michał Derkacz

"Cząstki kobiety" chociaż nie są wolne od banału i niepotrzebnego mrugania okiem do amerykańskiego widza, są mocną filmową propozycją.

Telemagazyn, Krzysztof Połaski

Na pewno nie będziecie się dobrze bawić na "Cząstkach kobiety", ale na pewno będziecie też mieli fajny materiał do przedyskutowania.

Quentin.pl, Łukasz Kaliński

Źrodło: FDB