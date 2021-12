W serwisie Polsat Box Go w przyszłym roku pojawi się bardzo ciekawy, pełen emocji serial 'Cuda'. Produkcja ta zaserwuje widzom pełne spektrum wrażeń – od wzruszeń, przez smutek, aż po śmiech i radość. Dokładnie takich, jakie towarzyszą nam, gdy w naszym życiu dzieją się tytułowe 'cuda'.

Cuda to serial, na który składa się 20 niepowiązanych ze sobą fabularnie opowieści. Każdy odcinek jest wzruszającą historią ludzi, którzy doświadczyli w swoim życiu niezwykłych zbiegów okoliczności. Przeżyte wydarzenia nie tylko zmieniły ich na zawsze, ale pozwoliły uwierzyć, że kiedy kończą się zasoby ludzkiej wytrzymałości i siły, potrzebny jest… cud!