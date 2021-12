Świetny drugi zwiastun filmu ''Uncharted'' 1

Studio Sony Pictures opublikowało drugi oficjalny zwiastun filmu Uncharted. To świetnie zapowiadające się kinowe widowisko jest adaptacją słynnej serii gier wideo.

fragment plakatu promującego film ''Uncharted''

Uncharted to opowieść o przygodach nieustraszonego poszukiwacza skarbów Nathana Drake’a. Tylko jego sprawność, intelekt, spryt i determinacja mogą doprowadzić do odnalezienia mitycznej krainy złota – El Dorado. Drake jest potomkiem słynnego korsarza i obieżyświata, sir Francisa Drake’a. To po nim odziedziczył skłonność do brawury, inteligencję i pragnienie niekończącej się przygody. W poszukiwaniu El Dorado towarzyszyć mu będzie zaufany przyjaciel Victor Sullivan oraz przebojowa dziennikarka Elena Fisher. Uncharted przedstawi widzom, w jaki sposób Nathan Drake stał się poszukiwaczem skarbów, odkrywając jedną z największych tajemnic.

Obsadę filmu prowadzi Tom Holland. Oprócz niego na ekranie zobaczymy także Marka Wahlberga, Antonio Banderasa, Sophię Ali i Tati Gabrielle.

Premiera filmu 18 lutego 2022 roku.

Źrodło: Dark Horizons