Zwiastun komedii ''BigBug'' - reżyserem Jean-Pierre Jeunet 0

Reżyser Amelii i Obcego: Przebudzenie Jean-Pierre Jeunet powraca z nowym filmem. Netflix zaprezentował zwiastun komedii BigBug.

film ''BigBug''

Akcja tej nietuzinkowej komedii przeniesie nas do roku 2050. Sztuczna inteligencja jest wszędzie. Ludzie polegają na niej przy wypełnieniu swojej każdej potrzeby czy żądzy. W pewnej cichej dzielnicy mieszkaniowej, czwórka domowych robotów postanawia się zbuntować i wziąć swoich panów na zakładników. Niezbyt kochająca się rodzinka czy natrętna sąsiadka i jej seks-robot są teraz zmuszeni przebywać razem 24 h na dobę, co okazuje się być nie do zniesienia. Na zewnątrz zaś nowa generacja androidów Yonyx próbuje przejąć władzę. Mijający czas potęguje napiętą atmosferę wśród zakładników, co doprowadza do histerii i absurdalnych wybuchów emocji.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Jak Wam się podoba?

Jeunet jest także współautorem scenariusza wraz z Guillaume Laurant. W obsadzie produkcji znajdują się Dominique Pinon, stały współpracownik Jeuneta, który wystąpił w większości filmów reżysera oraz Elsa Zylberstein, Isabelle Nanty, Claude Perron, Youssef Hajdi, Claire Chust, Alban Lenoir oraz Marysole Fertard.

Premiera filmu 11 lutego 2022 roku.

BigBug to pierwszy od 2013 rok fabularny film Jeuneta. Jego ostatnim dziełem jest Świat według Spiveta.

Źrodło: IndieWire