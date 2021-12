Sportowy dokument ''Cheer'' powraca na Netflix z 2. sezonem - zobacz zwiastun 0

Dwa lata po debiucie pierwszego sezonu dokumentalnego serialu Cheer, Netflix ogłosił premierę kontynuacji. Wraz z tą informacją w sieci zadebiutował pierwszy zwiastun drugiej serii.

Cheer to sportowy serial dokumentalny, który śledzi losy drużyny zajmującej się cheerleadingiem z Navarro College znajdującego się w Corsicana w Teksasie. Pod okiem trenerki Moniki Aldamy od 2000 roku ta niewielka szkoła wygrała aż 14 mistrzostw krajowych. Zawody to gra o naprawdę wysoką stawkę, a spektakularne występy okupione są wyczerpującymi treningami. Cheer ukazuje nam jak drużyna z Navarro College dąży do sukcesu, stawia czoła kontuzjom, dokonuje kolejnych poświęceń oraz przeżywa osobiste kryzysy i triumfy.

Pierwszy sezon dokumentu stał się wielkim hitem i wpłynął na życie członków drużyny. Kontynuacja ukaże nam jak drużyna z Navarro College radzi sobie z nowym poziomem sławy oraz pandemią koronawirusa, która przewraca ich życie do góry nogami. Nie zabraknie także wątku aresztowania Jerry’ego Harrisa, który w ubiegłym roku oskarżony został o przestępstwa seksualne z udziałem nieletnich. Zobaczymy także największego rywala Navarro – Trinity Valley Community College.

Drugi sezon składa się z 9 epizodów. Za jego reżyserię odpowiada Greg Whiteley. Premiera nowych odcinków Cheer już 12 stycznia 2022 roku.

