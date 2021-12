Zendaya na pierwszym plakacie promującym 2. sezon serialu ''Euforia'' 0

Już za półtora tygodnia na HBO zadebiutuje długo oczekiwany drugi sezon serialu Euforia. Platforma w ramach promocji opublikowała pierwszy plakat promujący nadchodzącą serię.

serial ''Euforia''

Główną postacią plakatu jest Zendaya, która wciela się w Rue Bennett.

Zagubieni we współczesnym świecie nastolatkowie, których kolorowy świat na każdym kroku kusi niebezpiecznymi używkami, a od nich już mały krok do wyniszczającego uzależnienia. Serial Euforia przedstawia losy kilku zwykłych licealistów, którzy muszą zmagać się życiem w rzeczywistości, gdzie liczy się tylko wygląd, kobiety traktowane są przedmiotowo, a media społecznościowe nadają ton temu, co w danej chwili jest ważne. Główną bohaterką serialu jest siedemnastoletnia Rue. Uzależniona od narkotyków – zagubiona dziewczyna – szuka swojej drogi życiowej oraz tożsamości płciowej. Rue jest również narratorką całej serii opowiadającej o młodych ludziach, których rodzice mogliby równie dobrze nie istnieć.

W obsadzie serialu oprócz Zendayi znajdują się także Hunter Schafer, Sydney Sweeny, Jacob Elordi, Storm Reid i Colman Domingo.

Premiera 2. sezonu serialu Euforia już 9 stycznia 2022 roku.

Źrodło: Deadline, Twitter